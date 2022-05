Ministero della Salute: "Il Covid non va in vacanza, vaccinatevi"

Appello agli italiani con invito a fare la quarta dose

Di: Redazione Sardegna Live

"Il virus Sars-CoV-2 non va in vacanza. Il vaccino anti Covid-19 è lo strumento più efficace per evitare forme gravi e ricoveri in terapia intensiva. La quarta dose protegge la tua estate. #Restatevaccinati #COVID19".

Questo il Tweet del ministero della Salute che accompagna una locandina in cui si ricorda che la quarta dose è raccomandata per le persone di 80 anni e più; per gli ospiti Rsa; per le persone di 60 anni e più con elevata fragilità motivata da patologie concomitanti/preesistenti.