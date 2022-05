Tutte pazze per la foglia di fico: ecco la nuova moda

Da Elodie a Chiara Ferragni, ecco il reggiseno che copre solo i capezzoli

Di: Redazione Sardegna Live

Lo hanno già indossato Chiara Ferragni, Elodie e altre celebrities. Il top in forma di "foglia di fico" realizzato dallo stilista calabrese Andrea Adamo si candida ad essere uno dei must have dell’estate 2022.

Una delle prime a sfoggiare il top a foglia di fico è stata la cantante, seguita subito a ruota dalla regina delle influencer, Chiara Ferragni, in occasione di una vacanza con Fedez a Portofino. Insomma, il reggiseno che copre solo i capezzoli è destinato a diventare l’accessorio più amato dalle star in vista della stagione estiva. E considerando il prezzo, che si aggira intorno ai 180 euro, non è proprio per tutte le tasche.

Ma chi è lo stilista che ha creato il top a forma di foglie di fico indossato dalle due star? Andrea Adamo, classe ’84, ha lavorato per nomi importanti della moda, come la designer emiliana Elisabetta Franchi, Roberto Cavalli e Dolce e Gabbana.