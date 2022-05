“Non consumate questo prodotto”, Cornflakes di mais richiamato per aflatossine

Di: Redazione Sardegna Live

Il Ministero della Salute richiama per rischio chimico i Cornflakes di mais da agricoltura biologica Crownfield.

“Potenziale presenza di Aflatossine. In attesa chiarimento delle Autorità Sanitarie”, si legge sul documento pubblicato dal Ministero.

Parliamo del prodotto del peso di 375 grammi con data di scadenza 29.05.2023, 30.05.2023 e 04.06.2023 prodotto in Germania da Nordgetreide GmbH Co. KG e venduto alla Lidl.

Le aflatossine sono micotossine prodotte da due specie di Aspergillus, un fungo che si trova soprattutto in zone caratterizzate da clima caldo e umido. Si prevede che il cambiamento climatico avrà un impatto sulla presenza di aflatossine negli alimenti in Europa. Poiché le aflatossine sono note per le loro proprietà genotossiche e cancerogene, l'esposizione del consumatore tramite gli alimenti deve essere mantenuta quanto più bassa possibile. Le aflatossine possono essere presenti in prodotti alimentari come arachidi, frutta a guscio, granoturco, riso, fichi e altra frutta secca, spezie, oli vegetali grezzi e semi di cacao, a seguito di contaminazioni fungine avvenute prima e dopo la raccolta, spiega l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare è un'agenzia dell'Unione europea