Trionfo per "Chef in campo" condotto dal sardo Anthony Peth

Ai fornelli si cimenteranno ancora una volta personaggi sportivi, conduttori, giornalisti e showgirl

Di: Redazione Sardegna Live

In esclusiva per Alice canale 65 (Alma Tv) da questa sera, lunedì 23 maggio, alle ore 21.30 torna in prima serata "Chef in Campo" format tv targato A.F. Project srl.

Anche questa terza edizione avrà una costruzione estremamente dinamica e moderna e ai fornelli si cimenteranno ancora una volta personaggi sportivi, conduttori, giornalisti e showgirl che, affiancati dallo Chef Andrea Palmieri, realizzeranno il piatto del campione raccontandosi attraverso le curiose domande del conduttore sardo Anthony Peth.

A differenza delle precedenti edizioni, quest’anno gli ospiti cucineranno un solo piatto per poter fornire ai telespettatori ricette più elaborate, in linea con lo stile editoriale della rete con un racconto dettagliato di tutti i passaggi del piatto di puntata.

Ogni piatto sarà poi completato da un ottimo vino scelto con cura dall’esperto Matteo Carreri e da un dolce creato con maestria dalla Cake Creator Manuela Romiti. Due le grandi novità in questa III^ edizione: l’anteprima sarà affidata al Bardender Tancredi Marco Fazzi e ai suoi cocktail, mentre a Terry Alaimo e ai suoi astri la chiusura del programma. Anche quest’anno sarà presente la rubrica esterna dedicata alle pizze condotta da Vittorio Cesarini presso Dalodi.

Prodotto da Francesca Aiello, scritto da Marco Marrocco con la regia di Mario Maellaro, vedrà cimentarsi ai fornelli personaggi del calibro di Andrea Roncato, il maestro Claudio Simonetti, il comico Enzo Salvi, la giornalista storica del TG5 Didi Leoni, il vincitore di Tali e Quali Show Daniele Quartapelle, la campionessa olimpionica Elisa di Francisca, l'ex calciatore della Roma Ubaldo Righetti e tanti altri..