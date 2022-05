Al Bano: “Per colpa del reddito di cittadinanza non trovo più manodopera per le mie aziende”

“Bisognerebbe far fare apprendistato nelle imprese ai 12enni, come in Germania”

Di: Redazione Sardegna Live

La mancanza di personale nelle strutture ricettive continua a far discutere: stavolta, dopo Briatore e Borgese, è il turno di Albano: da qualche tempo il cantante fa fatica a trovare manodopera per la sua azienda di vini e olii a Cellino San Marco, dove ci sono anche un hotel e un ristorante molto gettonati.

La colpa secondo lui è del reddito di cittadinanza, che incentiverebbe alla disoccupazione. Lo ha detto al settimanale Nuovo.

Albano non ha solo criticato, ma anche proposto soluzioni: “Bisognerebbe fare come in Germania, dove già a 12 anni i ragazzi dopo la scuola fanno apprendistato nelle imprese”.