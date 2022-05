Il vaiolo delle scimmie è in Italia: primo caso un ragazzo di rientro dalle Canarie

Accertamenti su altri due casi sospetti

Di: Redazione Sardegna Live

Identificato in Italia il primo caso di vaiolo delle scimmie all’Istituto Lazzaro Spallanzani di Roma. Il paziente è "un giovane adulto di ritorno da un soggiorno alle isole Canarie che si era presentato al Pronto soccorso dell’Umberto I".

Sono in fase di accertamento, al contempo, altri due casi sospetti. Il virus è già stato isolato già in precedenza in Regno Unito, Spagna e Portogallo. I contagi registrati in Europa al momento sono una ventina.

L’Organizzazione mondiale della sanità per ora "non raccomanda alcuna restrizione per i viaggi e gli scambi commerciali con il Regno Unito sulla base delle informazioni disponibili in questo momento".

I medici dello Spallanzani hanno spiegato le modalità con cui hanno effettuato la diagnosi: "Il quadro clinico è risultato caratteristico e il “Monkeypox virus” è stato rapidamente identificato con tecniche molecolari e di sequenziamento genico dai campioni delle lesioni cutanee. La persona è in isolamento in discrete condizioni generali, sono in corso le indagini epidemiologiche e il tracciamento dei contatti".