Scontro frontale in Romagna, muore emigrato sardo

La tragedia a Savignano sul Rubicone (nel Cesenate), vittima un 37enne

Di: Redazione Sardegna Live

Un 37enne originario di Carbonia, Luca Leoni, è morto ieri sera vittima di uno scontro frontale a Savignano sul Rubicone, in Romagna.

L'uomo risiedeva da tempo a Gatteo, in provincia di Forlì-Cesena, era sposato e aveva una figlia di un anno.

La vittima, che viaggiava a bordo di uno scooter, si è schiantata con una Ford Kuga condotta da una donna. A seguito dell'urto violentissimo Leoni è caduto violentemente sull'asfalto mentre la moto è finita nel fiume che scorre a fianco alla carreggiata.

L'ambulanza del 118 giunta sul posto non ha potuto fare nulla per salvarlo. L'uomo è morto dopo l'arrivo al pronto soccorso per le gravi lesioni riportate.