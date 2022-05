Liliana Segre invita Chiara Ferragni al Memoriale della Shoah: “Potrebbe portare tanti giovani”

“Ho visto che con suo marito Fedez si impegna nel sociale. Mi piacerebbe incontrarla” ha detto la senatrice a vita rivolgendo l’invito all’imprenditrice digitale

Di: Redazione Sardegna Live

Un invito inaspettato: Liliana Segre ha invitato Chiara Ferragni a visitare il Memoriale della Shoah di Milano.

In occasione di una visita in via Ferrante Aporti, dove si trovano i binari che conducevano i treni verso i campi di concentramento, la senatrice a vita ha invitato l’imprenditrice digitale attraverso Repubblica.

«Mi piacerebbe molto incontrare Chiara Ferragni e invitarla a visitare con me il Memoriale della Shoah».

Secondo Segre, un’influencer come Chiara Ferragni che solo s,u Instagram conta 27 milioni di follower, potrebbe coinvolgere le giovani generazioni, proprio quelle che sono chiamate a custodire la memoria dell’Olocausto, visto che il Memoriale, secondo la senatrice, è visitato da pochi ragazzi.

«Il suo esempio potrebbe portare qui tanti giovani. Ho visto che suo marito Fedez si impegna nel sociale, mi piacerebbe conoscerla» ha aggiunto.