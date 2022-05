Chiama i vigili per un caffè troppo caro, multa di 1000 euro ad un bar di Firenze

Per la mancata esposizione dei prezzi, Sorani: “La qualità si paga”

Di: Redazione Sardegna Live

Mille euro di multa per un noto bar di Firenze, colpevole di non aver esposto al bancone il prezzo di una tazzina di caffè. Il fatto è avvenuto dopo alla contestazione di un cliente, per un decaffeinato da 2 euro, che ha deciso di chiamare la polizia municipale, accusando la caffetteria di non aver esposto i prezzi.

“Credo che con tutto quello che oggi si somministra nei bar questa legge ha tanto dell'assurdo e andrebbe cambiata, altrimenti il 99,9% di bar e ristoranti sarebbero facilmente in errore", ha scritto su Facebook il titolare del bar.

"Sono pronto a pagare per i miei errori", scrive, ma "che nessuno più si scandalizzi se paga un espresso due euro: è una missione e la porterò avanti a testa alta".

"Non considerare la qualità di un prodotto dove c'è un grande lavoro dietro - ha affermato in una nota il presidente Alessandro Vittorio Sorani - è qualcosa che mi amareggia profondamente. La qualità si paga ed è a vantaggio di tutti".