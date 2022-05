Torino. Stasera la finale dell'Eurovision: la scaletta

Attesa per l'esibizione di Blanco e Mahmood

Di: Redazione Sardegna Live

C'è grande attesa per la finalissima dell'Eurovision, in programma stasera al pala-Olimpico di Torino. Migliaia di persone si sono riversate in centro città a caccia delle star della musica che da qualche giorno si sono date appuntamento nel capoluogo piemontese. I più ricercati sono i Maneskin, vincitori della scorsa edizione e ospiti della finale di oggi.

Laura Pausini, Mika e Alessandro Cattelan condurranno lo show che decreterà il vincitore dell'edizione 2022 dell'Eurovision.

Il pubblico italiano sosterrà i beniamini di casa, Blanco e Mahmood, che si esibiranno per ottavi con il brano Brividi vincitore del Festival di Sanremo.

"Siamo molto orgogliosi e felici di ospitare l'evento. E siamo contenti che questa atmosfera incredibile abbia contagiato tutta la città, al parco del Valentino come in centro. Sono tutti impazziti", ha detto il sindaco di Torino Stefano Lo Russo, intervenendo ieri in conferenza stampa al press centre del PalaOlimpico.

SCALETTA DEI 25 PAESI IN GARA