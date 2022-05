Molestie alpini a Rimini, sindaco Trieste: "Stiamo scherzando? La violenza è altro"

"Siamo maschi, è normale fare apprezzamenti su belle ragazze"

Di: Redazione Sardegna Live

Sono parole che faranno discutere quelle del sindaco di Trieste Roberto Dipiazza, intervenuto in merito alle molestie subite da numerose ragazze in occasione del raduno nazionale degli alpini a Rimini.

Il primo cittadino triestino, ospite della trasmissione Ring, in onda sulla televisione locale Telequattro, ha dichiarato rivolgendosi al giornalista in studio: "Ma stiamo scherzando? Ho letto di una che ha detto 'ho un bel paio di gambe e mi sono sentita violentata'. Io e te quando vediamo passare una bella ragazza cosa pensiamo? Ma perché siamo maschi. Se le dicevano che aveva un bel culo cosa si diceva. Ma dai".

"Che poi è tutta gentaglia, come si chiama?" prosegue Dipiazza riferendosi ad associazioni come "Non una di meno" che si sono schierate a favore delle vittime. "Volevo dire, la violenza è un'altra cosa". "Fai degli apprezzamenti, è normale".

"Ci sono donne che potrebbero non apprezzare" afferma il conduttore, e il sindaco risponde: "E chi se ne frega. Ma se sei in spiaggia e passa una bella ragazza fai degli apprezzamenti, ma è normale. Ma secondo voi è tanto grave se uno dice che bella quella ragazza, guarda che bel paio di mh (mimando la presenza di un seno prosperoso), guarda che bel fondo schiena. Fare queste polemiche vuol dire fare male a tutto".