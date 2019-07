Al Palio di Siena trionfa Tittìa per la contrada della Giraffa

Il fantino originario di Nurri vittorioso in piazza del Campo

Di: Redazione Sardegna Live, foto di Corriere Fiorentino

Il fantino Giovanni Atzeni detto "Tittìa" ha vinto il Palio di Siena dedicato alla Madonna di Provenzano.

Per Atzeni, 34enne di madre tedesca e padre sardo di Nurri, è la sesta vittoria al Palio. Ha trionfato coi colori della Giraffa in groppa al cavallo Tale E Quale.

IL FANTINO. Per Giovanni Arzeni è la sesta vittoria in piazza del Campo dopo quelle del luglio 2007 (Oca - Fedora Saura), 2 luglio 2011 (Oca - Mississipi), 2 luglio 2013 (Oca - Guess), 16 agosto 2013 (Onda - Morosita Prima) e 17 agosto 2015 (Selva - Polonski). Il talentuoso fantino ha vinto anche tre volte il Palio di Asti (2003, 2007, 2016), 3 volte il Palio di Legnano (2011, 2015, 2017), il Palio di Fucecchio (2005), il Palio di Castel del Piano (2008) e il Palio di Piancastagnaio (2010).

IL CAVALLO. Come riportato da spoonriver.biz "Tale E Quale è figlio di Tiglio de Ureco e Varli, nato in Sardegna a Bortigali nel 2012, è stato allevato da Pietro Piras. Esordisce a 3 anni sotto la guida del trainer Antonio Cottu, su di lui erano riposte grandi aspettative, che non si sono materializzate nel corso della stagione. Gli appassionati di Mezzosangue si ricorderanno del fenomeno della madre Varli, una vera campionessa. Il suo buon sangue lo ha trasmesso ai figli, tra i quali: Freesby, Lymbara, Ogiva e Santu Padre, tutti plurivincitori".