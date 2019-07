Mais per pop corn ritirato dal Ministero della Salute, la replica dell'azienda

L’Azienda rende noto che aveva "preventivamente effettuato i controlli a campione ma raramente può succedere che una parte del lotto non sia uniforme e presenti dei valori leggermente più alti della media"

Di: Redazione Sardegna Live

Abbiamo ricevuto la replica dell'azienda Cerreto, il cui mais per pop corn è stato ritirato dal Ministero della Salute dopo che è stata riscontrata in alcuni lotti di Aflatossina B1 e Aflatossine totali.

L’Azienda rende noto che come d’obbligo aveva "preventivamente effettuato i controlli a campione più volte attraverso un laboratorio esterno. Cerreto infatti, si impegna quotidianamente per garantire la qualità dei propri prodotti e la sicurezza dei consumatori, per questo motivo effettua ogni giorno numerose analisi, che pubblica sul sito http://qualitacontrollata.cerretosrl.it/ con l’obiettivo di essere trasparente al 100%".

"Inoltre - spiega il comunicato -, per facilitare il reperimento di informazioni sui parametri delle analisi ha inserito un QR code sull’imballo di ciascun prodotto. Nessun prodotto lascia lo stabilimento prima che i laboratori esterni abbiano effettuato tutte le analisi e ne confermino la conformità. I controlli effettuati a campionatura consentono di verificare scrupolosamente i lotti di materia prima, ma raramente può succedere che una parte del lotto non sia uniforme e presenti dei valori leggermente più alti della media del lotto stesso. In questi rari casi si procede con il richiamo preventivo del lotto per tutelare pienamente la salute del consumatore ed essere totalmente coerenti con la mission aziendale: mettere a disposizione dei consumatori solo prodotti di altissima qualità. In questo caso specifico, Cerreto Amanti del Biologico ha provveduto a rieffettuare i controlli da cui emerge che i valori medi ottenuto sono conformi per le aflatossine Totali e leggermente superiori ai limiti di legge per l’aflatossina B1".

"L’Azienda tiene a rassicurare il consumatore informandolo che si tratta di quantità di sostanze minime o molto basse e che i limiti posti dall’EFSA (European Food Safety Authority) sono basati su valutazioni estremamente cautelative. Cerreto Amanti del Biologico, in continuo contatto con l’ASL locale, ha già provveduto a richiamare dai negozi i lotti. Nel caso in cui il prodotto fosse già stato acquistato, si può restituirlo al punto vendita che provvederà al relativo rimborso. Siamo a disposizione per qualunque chiarimento".