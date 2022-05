Mahmood, che gaffe. Rutto alla conferenza stampa Eurovision, video virale

L'artista si è fatto scappare un rutto davanti al microfono

Di: Redazione Sardegna Live

Gaffe per Mahmood che, mentre si trovava al fianco di Blanco alla conferenza stampa di Eurovision Song Contest 2022, si è lasciato andare a un rutto davanti al microfono. Imbarazzo per l'artista vincitore di Sanremo, che ha fatto appena in tempo a coprire la bocca con la mano limitando il danno.

Il video dell'imbarazzante momento è presto divenuto virale su Twitter.

Blanco e Mahmood si sono presentati in conferenza stampa stanchi per la levataccia mattutina. "Capitemi raga", ha detto Blanco scusandosi per la difficoltà a rispondere alle domande dei cronisti presenti in sala. Mahmood, ad una domanda su quali consigli potesse regalare al suo amico e collega, ha risposto con un laconico: "Ma che te devo di'".