Lite Mughini-Sgarbi in tv, il critico d'arte finisce ko | VIDEO

"Pezzo di m***! Cogl***! Mer*** umana! Fascista". Valanga di insulti al Maurizio Costanzo Show, imbarazzo in studio

Di: Redazione Sardegna Live

Che tra Giampiero Mughini e Vittorio Sgarbi non corra buon sangue da tempo è cosa risaputa. Ma quanto accaduto durante la seconda puntata del "Maurizio Costanzo Show", in onda ieri sera su Canale 5, non era certo prevedibile.

Al culmine di una accesa discussione sulla Russia, i due si sono confrontati con crescente veemenza fino ad alzarsi e affrontarsi fisicamente. Insulti e spintoni davanti a uno studio impietrito e imbarazzato. Ad avere la peggio è stato Vittorio Sgarbi, piombato a terra dopo una spinta del "rivale".

Sgarbi si è rialzato furibondo ha iniziato a insultare violentemente il giornalista, dandogli del violento e chiedendo a Costanzo di cacciarlo. "Pezzo di m... Cogl...!", ha urlato Sgarbi. "M... umana", ha replicato Mughini, A quel punto è intervenuto anche Al Bano che si è alzato per calmare il critico d'arte. Lo stesso Costanzo, padrone di casa, ha infine convinto i due a ricomporsi.

CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO DELLA LITE