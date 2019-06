Alte temperature, il ministero Salute: “Domani bollino rosso in 16 città”

A Cagliari allerta di livello 2

Di: Redazione Sardegna Live

Venerdì torrido su buon parte d'Italia. Secondo il bollettino delle ondate di calore curato dal ministero della Salute, domani scatterà l'allerta di livello 3 ("bollino rosso") in 16 delle 27 città monitorate: Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Napoli, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo.

L'allerta di livello 3, la più elevata, scatta in presenza di "condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche".

Sempre domani, in altre 4 città (Ancona, Cagliari, Campobasso e Genova) l'allerta sarà di livello 2 ("bollino arancione"), con "condizioni meteo che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione piu' suscettibili".

La situazione migliorerà decisamente sabato, quando il "bollino rosso" riguardera' solo 4 citta' (Frosinone, Latina, Roma e Viterbo). Elevate anche le temperature, con picchi - sempre domani - di 39 gradi percepiti a Firenze, 38 a Bologna, Brescia, Frosinone, Venezia e Verona, 37 a Cagliari e Milano, 36 a Bolzano, Latina, Napoli, Perugia, Rieti, Roma, Torino e Viterbo.