Donna aggredita da un gruppo di cinghiali in pieno centro

Di: Redazione Sardegna Live

Paura per una donna romana di 44 anni che ieri sera poco dopo la mezzanotte, mentre camminava sul marciapiede insieme al suo cane, è stata attaccata da un gruppo di otto cinghiali in via Anneo Lucano, alla Balduina, quartiere nord della Capitale.

La donna è rimasta ferita in modo non grave ed è riuscita a scappare, trovando rifugio nell’androne di un palazzo. La 44enne ha denunciato l’accaduto ai carabinieri.