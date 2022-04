Bambino muore per crisi respiratoria: era positivo al Covid

Il piccolo è morto durante il trasporto in ospedale

Di: Redazione Sardegna Live

Dramma nel Padovano. Un bambino originario di Codevigo è morto dopo una crisi respiratoria mentre veniva trasportato in ambulanza al Pronto Soccorso Pediatrico dell’Azienda Ospedale Università di Padova.

Dal 27 aprile, secondo i primi accertamenti, era risultato positivo al Covid, a seguito di un tampone effettuato a Chioggia. Nella notte i genitori, vedendo che il piccolo non riusciva a respirare, hanno chiamato un’ambulanza del 118, e all’arrivo dei soccorritori il bambino era già svenuto, in crisi respiratoria. E’ morto poco dopo durante il trasporto in codice rosso all’ospedale padovano. Il pm di turno ha richiesto un approfondito riscontro diagnostico per accertare le cause della morte.