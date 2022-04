Papa Francesco non può camminare. “Devo obbedire al medico”

"La gamba non funziona, il medico mi ha detto di non camminare”

Di: Redazione Sardegna Live

Ancora problemi di deambulazione per Papa Francesco, che questa mattina ha incontrato un folto gruppo di pellegrini ed autorità dalla Slovacchia. Alla fine dell’udienza, in Aula Paolo VI, ha detto: "Dopo io vi saluterò ma c'è un problema: questa gamba non va bene, non funziona, e il medico mi ha detto di non camminare. A me piace andare ma questa volta devo obbedire al medico. Per questo vi chiederò il sacrificio di salire le scale e vi saluto da qui, seduto: è una umiliazione ma lo offro per il vostro Paese”, ha detto il Pontefice. “La gamba non funziona, resto seduto, è umiliazione ma la offro”.