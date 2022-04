L’ozierese Luigi Lodde trionfa nella Coppa del Mondo di skeet: “Ho il cuore che mi batte a mille”

L’atleta sardo ha battuto due olimpionici trionfando nella competizione

Di: Redazione Sardegna Live

Grande orgoglio per il popolo sardo e nazionale. L’ozierese Luigi Lodde ha infatti trionfato nella gara di skeet della Coppa del Mondo 2022 di tiro a volo a Lonato.

Nella finale su 40 piattelli si è imposto ha fatto un percorso “netto” non commettendo errori. Oltretutto è riuscito a battere il fuoriclasse americano Vincent Hancock, tre ori olimpici in altrettante edizioni dei Giochi (Pechino, Londra e Tokyo), che ha chiuso a 38. Terzo posto per il campione olimpico di Rio Gabriele Rossetti, con 28/30.

“Nel mio sport le regole cambiano di continuo - il commento di Lodde dopo la gara riportata dalla Gazzetta dello Sport - e non è facile adeguarsi, c’è un momento di confusione. Il rimedio è rompere tutti i piattelli, come ho fatto io oggi. In Italia siamo d’esempio a tutti grazie alla Fitav, e Parigi (i Giochi del 2024) è vicina. Sono ancora più felice perché oggi ho battuto due olimpionici: ora ho il cuore che mi batte a mille. Il futuro? Quando smetterò vorrei fare l’allenatore, ma non è facile dopo 25 anni in giro per il mondo”.

Luigi Lodde, classe 1980 biologo sardo tesserato a livello di club per l’Esercito, è stato introdotto al tiro a volo dal padre Paolo, che è stato il suo primo allenatore. L’atleta, laureato in Scienze Biologiche all'Università di Sassari nel dicembre 2011, vive e si allena a Ozieri.

Fonte foto: Facebook