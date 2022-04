Il ministro Speranza ha firmato l'ordinanza. Obbligo mascherine, ecco dove

Fino al 15 giugno obbligatorie sui mezzi di trasporto, al cinema e a teatro

Di: Redazione Sardegna Live

Dopo l'approvazione da parte della commissione competente della Camera dei Deputati del decreto "fine stato di emergenza" il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato l'ordinanza che recepisce il testo dell'emendamento sull'utilizzo delle mascherine al chiuso, come approvato dalla commissione.

"È fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per l'accesso ai mezzi di trasporto, per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo, nonché per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso" si legge nell'ordinanza firmata dal ministro della Salute. L'ordinanza è effettiva a partire dall'1 maggio 2022 e "fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 24 marzo 2022, e comunque non oltre il 15 giugno 2022".