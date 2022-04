Lite per il cane, anziana spara ai vicini e ne uccide uno

Una donna di 71 anni è stata arrestata con l'accusa di omicidio volontario aggravato e tentato omicidio

Di: Redazione Sardegna Live

Una lite tra vicini è sfociata nel sangue questa mattina all’alba, a Treviglio, nel bergamasco. Una donna di 71 anni, Silvana Erzenberger, ha sparato a una coppia di vicini di casa uccidendo lui, Luigi Casati, 68 anni, e ferendo gravemente la moglie, Monica Leoni, di 58. I carabinieri l’hanno arrestata con l'accusa di omicidio volontario aggravato e tentato omicidio.

La sparatoria sarebbe avvenuta al culmine di una lite, probabilmente per il cane della coppia. Secondo una prima ricostruzione, la 71enne ha atteso il rientro dell'uomo dalla passeggiata con il cane per poi sparargli ed ucciderlo. Quindi ha rivolto l'arma contro la moglie, accorsa dopo aver sentito gli spari, ferendola gravemente alle gambe. Ora si trova ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo.

Tra la 71enne e i due coniugi non c'erano buoni rapporti da tempo. "Questa storia va avanti da anni” ha dichiarato il figlio della coppia, giunto sul posto disperato. Uno dei vicini ha raccontato a Prima Treviglio quanto avvenuto tre settimane fa: la 71enne avrebbe inseguito con un bastone Luigi Casati. In quella occasione erano intervenuti i carabinieri.