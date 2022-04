Paura per Tacconi. L'ex Juve ricoverato in prognosi riservata

L'ex portiere della Juve e della Nazionale nel reparto di neurochirurgia all'Ospedale di Alessandria. Le sue condizioni sarebbero serie

Di: Redazione Sardegna Live

Il mondo del calcio è in ansia per le condizioni di Stefano Tacconi. Il 64enne ex portiere di Juve e Nazionale è ricoverato in prognosi riservata nel reparto di neurochirurgia all'Ospedale di Alessandria dopo aver accusato un malore in mattinata ad Asti.

Trasportato subito al pronto soccorso di Asti, dove ieri sera aveva partecipato all'evento nell'ambito della 'Giornata della figurine', è stato poi trasferito ad Alessandria. Le sue condizioni sarebbero serie e in serata è atteso il primo bollettino medico sulle sue condizioni.

"Riprenditi Papi, sei un leone, vincerai anche questa battaglia", scrive su una Instagram story il figlio di Tacconi, Andrea.