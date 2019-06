Maturità, toto tracce per la prova di italiano. Cinquantesimo anniversario dello sbarco sulla Luna e Greta i temi più gettonati

In Sardegna risponderanno presente all'appello 13.191 candidati

Di: Redazione Sardegna Live

E' partito il toto tracce per la prima prova dell'esame di maturità, quella di italiano. La luna e il cinquantesimo anniversario dello sbarco sul satellite è una delle più gettonate. Giacomo Leopardi o Gabriele D'Annunzio potrebbero essere in tal caso gli autori di riferimento.

Forte anche il tema su Greta Thunberg: in tanti in questi giorni ripercorrono il percorso e la battaglia portata avanti dalla ragazzina svedese che lotta per l'ambiente.

In Sardegna risponderanno presente all'appello 13.191 candidati suddivisi in 780 classi e 390 commissioni. In cattedra complessivamente 390 presidenti di commissione e 2575 docenti suddivisi tra commissari interni ed esterni. Oltre 6.000 gli studenti impegnati nella provincia di Cagliari. A Sassari i candidati saranno oltre 4.000. Circa 3.000 i ragazzi tra Oristano e Nuoro.

Sei ore di tempo per completare il lavoro. Gli esperti consigliano di leggere attentamente le tracce, sette in tutto da scegliere tra tre tipologie, rispetto all'anno scorso manca l'analisi storica. Andare fuori tema è l'errore da evitare. Poi sarà la volta della prova orale, la più temuta dagli studenti.