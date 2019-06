Nuove professioni e organizzazione della comunicazione. In diretta da Sassari la PA social day

Sono 18 le città impegnate in contemporanea sui temi della nuova comunicazione

Di: Redazione Sardegna Live

Dopo il grande successo dello scorso anno, oggi si tiene la seconda edizione del PA Social Day, un evento unico nel suo genere a livello internazionale con 18 città impegnate in contemporanea sui temi della nuova comunicazione. L'evento è organizzato dall'associazione PA Social e realizzato grazie ai partner InfoCamere, L'Eco della Stampa, Digital4Democracy.

In contemporanea in 18 città previsto un evento #pasocial animato da professionisti del digitale, giornalisti, comunicatori, rappresentanti di enti, aziende pubbliche, associazioni, imprese e aperto alla partecipazione di tutti. In ogni città si affronterà e approfondirà un tema specifico legato al tema generale della nuova comunicazione digitale.

Tutti gli eventi saranno visibili in diretta live sulla pagina dedicata su www.pasocial.info, alimentata dalla piattaforma IPress, e su tutti i social con l'hashtag #pasocial questa mattina fino alle 13.30.

Nello specifico le città coinvolte e i temi discussi durante il PA Social Day saranno: Ancona, Marche: Fake news, Bagheria, Sicilia: Comunicare Trasparenza e Legalità, Bologna, Emilia Romagna: Comunicare l'educazione con i social, Campobasso, Molise: Big data e Open data, Firenze, Toscana: Musei e Cultura, Grado, Friuli Venezia Giulia: Turismo, Milano, Lombardia: Informare e comunicare, contenuti e strumenti per i piani editoriali della PA, Napoli, Campania: Ambiente, Sanità, Qualità della vita, Padova, Veneto: Mobilità e Sviluppo Sostenibile, Perugia, Umbria: Semplificazione, Pescara, Abruzzo: Fondi europei, Reggio Calabria, Calabria: Strumenti di Partecipazione e Innovazione per la Valorizzazione del Patrimonio archeologico e culturale, Roma, Lazio: Comunicazione pubblica e networking, comunicare l'innovazione sul territorio, Sassari, Sardegna: Nuove professioni e organizzazione di comunicazione e informazione, Taranto, Puglia e Basilicata: Comunicare sviluppo e comportamenti sostenibili, Torino, Piemonte: Digital education e digital community nella PA, Trento, Trentino Alto Adige: Comunicazione e valorizzazione dei Beni Culturali per l'Industria del Turismo, Vado Ligure, Liguria: Comunicazione in Emergenza.