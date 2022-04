Gas russo: dal 1° maggio stretta sui condizionatori negli uffici pubblici

Obiettivo risparmiare sulla bolletta energetica e ridurre la dipendenza dal gas di Mosca: il termostato non potrà scendere sotto i 27 gradi

Di: Redazione Sardegna Live

Scatterà dal 1° maggio la stretta sui consumi energetici per ridurre la dipendenza dal gas russo e per risparmiare sulla bolletta energetica. La prima tappa è lo stop al condizionatore selvaggio negli uffici pubblici.

Le regole, che saranno in vigore fino al 31 marzo 2023, sono state stabilite da un emendamento del decreto bollette.

Con le nuove norme, negli uffici pubblici in inverno non si potrà riscaldare oltre i 19 gradi (oggi ne sono previsti 20) e in estate non si potrà scendere sotto i 27, con due gradi di tolleranza.

Per il momento le nuove regole non riguarderanno ospedali, cliniche e case di cura. L’obiettivo è di risparmiare circa 4 miliardi di metri cubi di gas nel 2022.

La notizia è stata riportata da TgCom 24.