Caso Denise Pipitone. Indagato giornalista Rai Milo Infante

La risposta del giornalista: "Non mi fermate"

Di: Redazione Sardegna Live

Il giornalista Milo Infante è indagato nell'ambito dell'inchiesta su Denise Pipitone. Il giornalista e conduttore del programma di Raidue "Ore 14" si è spesso occupato della sparizione della bimba di Mazara risalente a circa 18 anni fa.

Lo stesso Infante, poche settimane fa, aveva scritto su Instagram un messaggio dopo aver ricevuto la comunicazione dalla procura di Marsala: "I giudici indagano chi Denise l'ha cercata con tutte le forze. Giornalisti, ex pm, e non solo... Se qualcuno pensa che sia sufficiente per fermarci sbaglia. Continueremo a cercare Denise. Denise va cercata, non archiviata".

La stessa mamma della bambina sparita a Mazara del Vallo nel 2004, Piera Maggio, esprime solidarietà a Infante: "Coloro che hanno rapito Denise, hanno eluso la giustizia italiana", ha scritto in un post pubblicato sulla sua pagina Facebook, "alcuni ci sono caduti in pieno inconsapevolmente, altri per volontà propria e altrui. Tutto questo rimarrà una vergogna indelebile nella memoria di molti italiani. È dura, ma andremo avanti nella ricerca della verità e giustizia per Denise, come abbiamo sempre fatto".