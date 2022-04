È morta l’attrice Catherine Spaak, aveva 77 anni

La sua carriera iniziò nel 1960, nella sua vita è stata anche conduttrice, cantante e scrittrice

Di: Redazione Sardegna Live

Era malata da tempo e nel 2021 era stata colpita da emorragia cerebrale. Catherine Spaak nasce in Belgio nel 1945 da Charles Spaak e Claudie Clèves, lui regista, lei attrice.

Arriva in Italia a soli 14 anni dove conquista subito i registi italiani e l’anno successivo debutta nel film “Dolci inganni” di Alberto Lattuada. Da allora recita in decine di film, tra i più famosi “Il sorpasso” e “L’armata Brancaleone” dimostrando un talento non comune.

Si cimenta anche come cantante pubblicando ben 7 album e dando prova della sua bravura anche in questo ambito. Scrive 2 libri e nel 1988 conduce il programma televisivo su Rai 3 “Harem” che va avanti fino al 2002. Negli ultimi anni ha recitato nella serie Tv “Un medico in famiglia”, il suo ultimo film risale al 2019. È morta a Roma, aveva 2 figli.

Foto Pagina Facebook Rai 3