Blackout pagamenti pos e bancomat in tutta Italia: caos nei supermercati

“I bancomat fuori servizio in tutta Roma, si paga solo in contanti”

Di: Redazione Sardegna Live

Le banche coinvolte dal blackout sono Unicredit, Intesa San Paolo, Poste Italiane e Bnl, secondo la piattaforma online Downdetector, che fornisce agli utenti informazioni in tempo reale sullo stato di tutti i tipi di servizi che gli utenti considerano fondamentali per la vita e il lavoro di tutti i giorni.

Su Twitter sono centinaia le segnalazioni degli utenti da nord a sud d'Italia: riferiscono “i bancomat fuori servizio in tutta Roma, si paga solo in contanti”; “i bancomat qui in Sicilia non funzionano più”. Al supermercato c’è chi ha dovuto lasciare la spesa perché sprovvisto di contanti.

Al momento non si sa nulla di più e non si conosce la causa del problema.