Covid, Costa: “Insegnanti No-Vax? No al reinserimento, avrebbero dovuto dare l’esempio”

"Fino alla fine dell’anno scolastico svolgano altre attività"

Di: Redazione Sardegna Live

"Coloro che dovrebbero insegnare il rispetto delle regole ai nostri ragazzi per primi dovrebbero dare l'esempio. Siamo a 2 mesi dalla conclusione dell'anno scolastico. Per i nostri bambini e i nostri ragazzi, per i quali l'insegnante è una figura di riferimento, cambiarlo per reinserire chi era stato sospeso non credo, anche dal punto di vista pedagogico, sia una buona cosa".

Così il sottosegretario alla Salute Costa, a Radio Anch'Io.

"C'è questo personale che viene reintegrato fortunatamente sono piccoli numeri, c'è sempre stato il problema di carenza di organico: ora abbiamo un po' di personale in più usiamolo per altre attività".