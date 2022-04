Italia. La doppia laurea è legge: rimosso il divieto di iscrizione a due corsi diversi

Il voto di oggi in Senato approva in via definitiva la doppia laurea

Di: Redazione Sardegna Live

Da oggi in Italia sarà possibile iscriversi contemporaneamente a due differenti corsi di laurea. Il Senato ha infatti approvato il provvedimento già passato in Camera. Sono 178 i favorevoli, quattro gli astenuti e cinque i voti contrari.

In definitiva, la legge consentirà di iscriversi allo stesso tempo a due diversi corsi di laurea, di laurea magistrale o di master, anche presso più università, scuole o istituti superiori a ordinamento speciale.

Rientrano anche i corsi di diploma accademico, di primo o di secondo livello, presso le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Unico limite il divieto di iscrizione a due corsi di laurea appartenenti alla stessa classe e ai corsi di specializzazione medica.