Orsini: "Meglio i bimbi in dittatura che sotto le bombe". E' polemica, Rai3 si dissocia

Alessandro Orsini torna a far discutere per le sue dichiarazioni sulla guerra in Ucraina

Di: Redazione Sardegna Live

Alessandro Orsini torna a far discutere per le sue dichiarazioni sulla guerra in Ucraina. Il suo intervento di ieri sera a Cartabianca infiamma il dibattito nell’opinione pubblica. “Io non ragiono in un’ottica politica, ma umanitaria. Preferisco che i bambini vivano in una dittatura e non muoiano sotto le bombe in nome della democrazia. Un bambino può essere felice anche in una dittatura”, ha dichiarato il professore di sociologia del terrorismo internazionale.

All’inizio del suo intervento, Orsini, ha affermato che per lui è un momento impegnativo: “In questo momento viviamo un’ondata di maccartismo, non si può riflettere sulle cause della guerra, non si può dire che le politiche espansive della Nato hanno fatto dei disastri. Tutti quanti dobbiamo dire la stessa cosa”.

Poi l'accademico ha attaccato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “Io penso che debba fare pace con se stesso. Se questa è una guerra che riguarda solo l’Ucraina e la Russia, Zelensky fa quella che vuole”. Se invece coinvolge altri Paesi, come l’Italia che “rischia di avere migliaia di imprese spazzate via a causa di queste sanzioni e tantissimi disoccupati, se rischiamo una guerra nucleare, Zelensky deve darsi una calmata. Non può pensare di decidere da solo, di precipitarci nella terza guerra mondiale”.