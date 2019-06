Guardia giurata spara al figlio 13enne della compagna. Arrestato

Il vigilantes pare fosse ubriaco

Di: Redazione Sardegna Live

Lo ha rincorso per strada e gli ha sparato. E’ accaduto ieri notte, in via Marco Aurelio a Milano: secondo una prima ricostruzione pare che il minorenne sia intervenuto durante un’accesa lite tra la guardia, Angelo Di Matteo, 45enne e la mamma.

Nel corso di un litigio però l’uomo ha reagito sparando con la pistola in dotazione al ragazzino, colpendolo al bicipite del braccio destro.

Il minorenne è ricoverato in ospedale, vigile e non in gravi condizioni. Stando a quanto riferito, poi, il vigilantes sarebbe stato ubriaco: è in stato di fermo per omicidio colposo.