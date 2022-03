Il M5s dice no alle armi: “Non vogliamo una crisi di Governo”

Giuseppe Conte: “Ci vuole buonsenso, non emotività”

Di: Redazione Sardegna Live

Il M5s non vuole una crisi di Governo ma ad un "incremento consistente delle spese militari" ribadisce il suo no.

Conte, sul quale è in corso il referendum fino a oggi per la conferma alla leadership del movimento, al Governo dice "non ci deve mettere davanti al fatto compiuto, ma ci deve ascoltare".

Ma assicura: "Il Movimento non discute la collocazione euroatlantica".