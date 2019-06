In fila per un selfie con Salvini 50enne sardo si struscia su 16enne: arrestato

Ai poliziotti ha raccontato di averlo già fatto in passato

Di: Redazione Sardegna Live

Avrebbe atteso la fine del comizio di Matteo Salvini, era quella l'occasione giusta, quando la gente si è messa in coda ai piedi del palco per scattare un selfie con il vicepremier. Luca Todde, 50enne sardo ma residente a Bergamo, in quel momento si sarebbe strusciato contro una ragazzina di 16 anni.

E' successo nella tarda serata di lunedì. Erano quasi le 23 quando sotto il palco del comizio si è creata una lunga fila di sostenitori. Il 50enne avrebbe bloccato la giovane per un braccio iniziando a strusciarsi insistentemente per una decina di minuti. La 16enne ha raccontato di aver cercato di divincolarsi e, una volta liberatasi, di essere corsa ad avvertire gli agenti presenti indicando l'autore del gesto che non si era ancora allontanato.

Dopo essere stato identificato, su disposizione del pm Milda Milli l’uomo è stato arrestato dagli agenti della squadra mobile di Cremona impegnati lunedì sera ai giardini pubblici nel servizio d’ordine per la visita del ministro leghista a sostegno del candidato sindaco di centrodestra in vista del ballottaggio di domenica.

Ai poliziotti l’uomo avrebbe ammesso che in passato si era già strusciato contro una giovane donna, raccontando che aveva fatto la stessa cosa l’anno scorso ad un concerto di Radio Italia a Milano. Domani è previsto l’interrogatorio di garanzia. Il magistrato è intenzionato a chiedere al gip la custodia in carcere.