Galli: “L’addio al Green pass dà ragione ai No vax”

“Sarebbe meglio tenercelo ben stretto”

Di: Redazione Sardegna Live

“La pandemia non è finita, ci illudiamo perché in tv ora si parla di guerra”

Massimo Galli, ordinario fuori ruolo di malattie infettive all’Università Statale di Milano, avverte che esiste un concreto aumento dei contagi in tutta Europa: “Non solo aumentano i casi di Covid-19 in Italia, ma sono molti più di quanto ufficialmente traspare” afferma.

Come riporta Open, l’infettivologo in un'intervista all'Ansa, ha spiegato che sarebbe meglio “tenerci ben stretto il green pass” perché le varianti Omicron 1 e 2 sono molto contagiose anche per chi è già guarito da altre varianti.

Massimo Galli ritiene che sia ancora presto per tirare un sospiro di sollievo rispetto alla pandemia e, soprattutto non bisognerebbe togliere improvvisamente il tema dai media :” La guerra in Ucraina ha tolto il tema pandemia dai media e i segnali dati, un po’ da tutti i governi, è stato quello di voltare pagina. Ma se si guardano i numeri di tutta Europa, questa comunicazione non è corretta”. Per quanto riguarda poi l’abolizione del Green Pass Galli ha dichiarato di non essere d’accordo: “Non la trovo accettabile. Così si dà ragione a quelli che non si sono vaccinati”.