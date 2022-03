Scatta da oggi la riduzione del prezzo dei carburati: lo sconto ammonta a 30,5 centesimi per litro

C'è la pubblicazione delle misure del governo sulla Gazzetta Ufficiale

Di: Redazione Sardegna Live

Con la pubblicazione delle misure del governo sulla Gazzetta Ufficiale, scatta la riduzione delle accise sui carburanti e quindi del loro prezzo di vendita, che durerà 30 giorni.

Per benzina e diesel lo sconto al consumo ammonta a 30,5 centesimi.

Fra le altre misure la tassa sugli extraprofitti delle società energetiche, il rafforzamento del golden power per il settore delle telecomunicazioni, le norme per l'accoglienza dei profughi e misure per il sostegno delle imprese e del lavoro