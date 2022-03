Berlusconi-Fascina, oggi le "nozze" della coppia più chiacchierata d'Italia

Di: Redazione Sardegna Live

Oggi, 19 marzo, Silvio Berlusconi e Marta Fascina celebreranno le proprie "nozze" presso Villa Gernetto, residenza di Lesmo (Monza e Brianza). L'evento è in programma a mezzogiorno, quando si terrà l'atteso matrimonio all’americana, che non ha alcun valore legale e patrimoniale.

Il leader di Forza Italia e la deputata azzurra hanno invitato al banchetto nuziale 60 ospiti. Menù stellato, torta di 3 piani (quanti sono gli anni d’amore tra i due), scambio delle promesse e dei doni. Il Cav ha già regalato alla sua amata un solitario, mentre lei ha fatto realizzare un calco delle sue mani intrecciate a quelle del compagno. Ad allietare gli ospiti la musica del maestro Apicella.

Non saranno presenti ministri o alleati ma solo gli amici più stretti. Gianni Letta, Fedele Confalonieri, Adriano Galliani, Marcello dell’Utri, Antonio Tajani, Licia Ronzulli e Anna Maria Bernini. Secondo i rumors, in tanti avevano suggerito a Berlusconi di rinviare l'evento a un periodo più sereno, evitando di celebrare le "nozze" nel pieno della guerra in Ucraina.

I figli del leader di Fi si sarebbero opposti alla celebrazione di un rito vero e proprio. Un ragionamento rivolto principalmente al patrimonio di oltre 6 miliardi di euro del numero uno azzurro. Da qui l’idea di un banchetto simbolico. Piersilvio Berlusconi, secondo il Corsera, non prenderà parte alla festa perché non ama partecipare a eventi affollati in tempi di Covid.