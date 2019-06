Marco Carta arrestato per furto alla Rinascente

Rubate magliette per 1.200 euro alla Rinascente in piazza Duomo

Di: Alessandro Congia

Non è una fake news, ma è tutto vero. La notizia rimbalza su qualsiasi testata on line: il cantante cagliaritano Marco Carta è stato arrestato ieri sera, insieme a una donna di 53 anni, per furto aggravato alla Rinascente di piazza del Duomo a Milano.

E’ stato bloccato dagli agenti della Polizia Municipale mentre stava uscendo dal grande magazzino con sei magliette del valore di 1.200 euro a cui aveva staccato la placchetta antitaccheggio, ma il meccanismo ha comunque suonato all'uscita. Per il 34enne sono stati disposti gli arresti domiciliari.

(foto tratta dal profilo Fb pubblico di Marco Carta)