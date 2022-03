Il ballerino ucraino con il tatuaggio di Putin sul petto non danzerà a Milano

Sergei Polunin non si esibirà al teatro degli Arcimboldi: “Tendine d’Achille rotto”

Di: Redazione Sardegna Live

Il ‘bad boy’ del mondo della danza avrebbe dovuto esibirsi il 9 e 10 aprile al teatro degli Arcimboldi di Milano in uno spettacolo dedicato alla figura di Rasputin, il mistico consigliere dello zar Nicola II. Dopo le numerose polemiche per le posizioni filo russe di Polunin, che ha il volto di Vladimir Putin tatuato sul petto, è arrivata la conferma dell’annullamento dello spettacolo posticipato a gennaio 2023.

È importate sottolineare che molto prima dell’infortunio, il più giovane principal dancer nella storia del Royal Ballet, aveva manifestato molta preoccupazione per ciò che stava accadendo in Ucraina, la sua terra d’origine. Aveva, inoltre, espresso tutto il suo dispiacere per la notizia della caduta di Kherson, la città in cui è nato e dove è iniziata la sua passione per la danza.