Caro carburante, la protesta dei camionisti: tir bloccano l’autostrada A1 a Caserta

Lunghe code in direzione Milano e Forze dell’Ordine sul posto

Di: Redazione Sardegna Live

È iniziata la protesta dei camionisti per i prezzi del carburante alle stelle che ha provocato immediatamente un blocco autostradale: è accaduto sull'A1, in direzione Milano, all'altezza di Caserta, ieri in tarda serata.

Il blocco dei tir ha causato lunghe code tra il bivio dell'A1/Raccordo Caserta sud e il bivio dell'A1/A30 Caserta-Salerno, che tenderanno ad aumentare a causa del protrarsi della manifestazione; sul posto presenti anche le Forze dell'Ordine. Fortunatamente, alla rimozione del blocco, il traffico si è decongestionato in brevi tempi, trattandosi di ore non troppo trafficate.

Già da prima della guerra in Ucraina, le proteste per il caro carburante si facevano sentire, poi il conflitto ha aumentato ulteriormente i prezzi. Ma i benzinai avevano però puntato il dito contro la speculazione piuttosto che contro la guerra, così come i consumatori.

Già a febbraio, in quasi tutta Italia, i camionisti avevano bloccato alcuni tratti delle autostrade per protestare contro il caro benzina, così come nei mesi precedenti avevano manifestato per il Green Pass.