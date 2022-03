Dalla Sicilia all’Ucraina, seimila chilometri in auto per amore

Quella di Davide e Natalia è una storia d'amore più forte delle bombe, lui ha 48 anni ed è partito da Pachino (Siracusa) per raggiungere la sua compagna in Ucraina e metterla in salvo

Di: Redazione Sardegna Live

Ha percorso seimila chilometri in tre giorni e mezzo. Davide Dipietro un operaio ittico di Pachino non ha esitato un solo attimo e, quando la guerra ha messo in pericolo la sua compagna, ha attraversato mezza Europa in macchina per poterla salvare dalle bombe. La sua Natalia, ucraina di Kiev, ha 40 anni, due bambini e fa la fisioterapista. Il loro amore è diventato subito importante, da quando un anno fa, si sono conosciuti su Facebook.

Davide ha raggiunto Natalia e i suoi figli al confine tra la Polonia e l’Ucraina con il cuore in gola, ma determinato a portarla con sé in Italia per iniziare una nuova vita insieme lontani dai bombardamenti russi.

“Buongiorno…Primo risveglio al sicuro adesso ci aspetta solo un po' di pace” scrive Davide in un suo post su Facebook e ancora “Riportare a loro un sorriso e un po' di spensieratezza...questo è quello che conta”.

Una storia a lieto fine che, seppur sullo sfondo della guerra, ci regala una bellissima emozione.

Foto pagina Facebook Davide Dipietro