Pamela Prati a Verissimo: "Mark Caltagirone non esiste"

La verità della showgirl sarda: "Trovarmi qui per aver creduto a un amore mi distrugge"

Di: Redazione

"Non so chi c’è dietro questa situazione. Sono spaventatissima. Mark non esiste".

In esclusiva, Pamela Prati, questo pomeriggio nel salotto della trasmissione "Verissimo" in onda su Canale5, si è confidata con la conduttrice Silvia Toffanin: "In questi giorni l’ho capito. L’ho capito dalle foto che mi hanno mandato”.

La showgirl ha raccontato come è iniziata la storia con Mark: “Ero stata invitata in questo ristorante a Roma di donna Pamela ed Eliana, dove andavano tanti personaggi del mondo dello spettacolo. Dopo tante richieste, un giorno ho accettato l’invito. Donna Pamela mi aveva detto che ero perfetta per un certo Mark Caltagirone, imprenditore. Era Marzo del 2018. Lei mi aveva parlato di lui. Un giorno, il 21 marzo, lei mi aveva informato del fatto che Mark mi aveva chiesto l’amicizia sui social".

"Da quel momento – spiega su Canale 5 - abbiamo iniziato a scriverci. Io ero reduce da una storia di 7 anni. Dopo 3/4 mesi abbiamo iniziato a parlare di amore. Ci stavamo legando. Lui mi diceva che avevo portato nella sua vita il sorriso. Mi ha parlato di questo bambino che lui aveva preso in affido con l’ex compagna".

"Io non ho mai sentito la sua voce: “non posso sono nel deserto, qui non c’è la linea”, erano alcune delle sue scuse. Mi ha detto di essere una persona molto riservata. Poi mi ha detto che è stato ricoverato, c’era sempre un problema. Stava sempre male ogni volta che io desideravo di vederlo. Io non ho mai pensato non esistesse. Io sono convinta che in qualche parte del mondo esista. Io sono in un oblio. Sto male. Mi mancano i suoi messaggi".

"Se sono arrivata al punto di sposarmi - ha detto a Silvia Toffanin a Verissimo - fa capire quanto io lo amavo. Avevo bisogno di credere a questo amore per stare in vita. Io mi sono disarmata di tutto. Mi diceva “tu sei la donna della mia vita, voglio passare la mia vita con te”. Lui mi ha detto che lo avrei incontrato il giorno del matrimonio. Avrei voluto un lieto fine. Nel mio cuore penso che possa esistere".

Chi c’è dietro Mark? ha chiesto Silvia Toffanin. "Ho dei sospetti - risponde Pamela Prati -. Bisogna scoprirlo. Penso sia una cosa perversa. Non so come si possa mettere in atto tutte queste cose".

La conduttrice le ha chiesto anche "Facevi virtualmente sesso con Marco?"

"Sesso no, flertavamo - ha spiegato la showgirl -. Ci siamo scambiati delle immagini intime. Lui mi mandava foto senza il viso".

"Trovarmi qui per aver creduto a un amore mi distrugge. Come si può raggirare una persona fino a questo punto? Perché? Io sono stata isolata da lui, lui era gelosissimo, sono stata allontanata dalla mia famiglia. Uscivo solo con Pamela ed Eliana. Non ho più visto nessuno. Non so il loro ruolo in tutto questo. Loro mi facevano pressione psicologiche. Mi dicevano che ero sbagliata. Che dovevo avere un’immagine diversa. Mi hanno isolata dal mondo. Forse - ha concluso Pamela Prati - Eliana e donna Pamela sono d'accordo.