Fabrizio Corona: ”Voglio andare a combattere in Ucraina con la resistenza e morire in gloria”

L’ex paparazzo vuole accogliere l’appello del presidente Zelensky e lancia l’idea sui social: pioggia di critiche

Di: Redazione Sardegna Live, foto Adnkronos

Fabrizio Corona lancia l’ennesima provocazione via social condividendo l’invito del presidente dell’Ucraina Zelensky, che ha chiesto “a chiunque se la senta di arruolarsi ad entrare a far parte della resistenza” e commentando: “Voglio andarci e andrò. Voglio morire in gloria”.

Il post ha scatenato innumerevoli critiche con sfottimenti rivolti all’ex paparazzo. La notizia viene comunicata da Il Messaggero.

Corona sta attualmente scontando la pena di un anno di detenzione domiciliare, disposta dal Tribunale di Sorveglianza di Milano, e deve ancora scontare 5 anni e 5 mesi di reclusione. I giudici hanno inoltre affermato che l’ex agente fotografico necessita di cure psichiatriche che dovrebbero proseguire anche fuori dal carcere.