Guerra Russia-Ucraina, Ricciardi: “le regioni facciano il vaccino ai profughi”

“Situazione Covid problematica in tutta l'Europa dell'Est”

Di: Redazione Sardegna Live

Prima dello scoppio della guerra l'Ucraina viveva, dal punto di vista del Covid, una situazione "problematica, come in tutto l'est Europa. Abbiamo più dati dalla Russia è lì la situazione è tragica, c'è una copertura vaccinale del 54% della popolazione, e questo ha provocato centinaia di migliaia di morte. Dall'Ucraina abbiamo meno dati disponibili ma pensiamo che la protezione sia addirittura inferiore alla Russia, quindi è ancora più problematica".

Lo ha detto Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute Roberto Speranza a Rai Radio1, indicando che "le regioni che accolgono i profughi dall'Ucraina dovranno attrezzarsi per vaccinarli. Nella stragrande maggioranza dei casi, soprattutto per le persone di terza età, questo non è stato fatto in patria e quindi dovremo attrezzarci per farlo qui"