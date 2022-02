“Povero gabbiano, hai perduto la compagna”, il ritornello della canzone anni ‘80 che sta spopolando sui social

La canzone Tu comm’a mme di Gianni Celeste, molto amata da tempo, sta trovando improvvisamente una grande popolarità grazie alle condivisioni dei giovani su Tik Tok

Di: Redazione Sardegna Live

“Povero gabbiano, hai perduto la compagna” è il ritornello di Tu comm’a mme di Gianni Celeste, canzone del 1988 amata specialmente dagli appassionati del genere neomelodico che sta trovando in questi giorni una sorprendente popolarità grazie alle migliaia condivisioni dei giovani sui social, soprattutto Tik Tok, tanto da diventare un vero e proprio trend virale.

Gianni Celeste sta conquistando negli ultimi giorni il popolo del web tanto che la sua canzone si trova al secondo posto della Viral 50 Italia di Spotify e ha da poco superato i 45mila utilizzi su TikTok ottenendo la nota spunta di “popolare”.

Utilizzata come colonna sonora dei momenti di abbandono più ironici, la canzone racconta la fine di un amore, in cui il protagonista si sente come un gabbiano abbandonato dalla sua compagna e che ora non ha altro che girare sulla spiaggia.