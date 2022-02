Totti innamorato di un'altra donna? Ecco chi sarebbe

La crisi tra il Capitano e Ilary Blasi sarebbe iniziata tempo fa dopo molti scontri

Di: Redazione Sardegna Live

Francesco Totti avrebbe perso la testa per una bionda: si chiama Noemi Bocchi, laureata in economia, il suo ex marito è Mario Caucci, imprenditore e dirigente del Tivoli calcio. E’ appassionata di Padel, proprio come Totti, e potrebbe condividere con lui anche il grande interesse verso la squadra della Capitale, la Roma, che ha seguito all'Olimpico nella partita contro il Genoa.

A rivelarlo è La Repubblica che fa sapere che all'Olimpico, durante la partita tra Roma e Genoa, giocata il 5 febbraio, c'era anche una donna dai lunghi capelli biondi. Non era Ilary, ma Noemi, seduta a due file di distanza dall'ex Capitano giallorosso.

La storia sarebbe nata, si legge, circa due mesi fa e solo negli ultimi giorni sarebbe uscita allo scoperto in città in seguito ad una ‘fuga d'amore'.

La storia sarebbe iniziata diversi mesi fa, si legge su La Repubblica, ma sarebbe stata svelata solo quando lei sarebbe scappata improvvisamente da un locale dove si trovava per una festa. La fuga sarebbe scattata per raggiungere l'ex calciatore vittima di un incidente in auto. Nulla di grave, sottolinea il quotidiano, ma quanto scoperto potrebbe aggiungere nuovi tasselli ad un gossip che risultava essere ancora poco chiaro.

È Dagospia a svelare l'identità precisa della donna che avrebbe fatto perdere la testa all'ex Capitano della Roma.