Nozze Berlusconi-Fascina, Francesca Pascale: “andrò alle nozze e fumerò un joint, per disobbedienza civile ”

L’ex compagna del presidente Silvio Berlusconi, Francesca Pascale, non ha nessun rancore e fa auguri sinceri ai futuri sposi

Di: Redazione Sardegna Live

Francesca Pascale compagna di Silvio Berlusconi dal 2009 al 2019, in merito alle ipotesi di nozze tra l’ex premier 85 anni e Marta Fascina, 32 anni di origini calabresi, esprime le sue felicitazioni e al quotidiano Repubblica dichiara: “Auguri! Come al solito il ‘pres' ci dimostra che l'amore non ha età. Ha quasi novant'anni, ma crede ancora nell'amore - e aggiunge - Sono felice che il presidente abbia una condizione sentimentale che lo porta alla tranquillità".

E sulla possibilità di un invito al matrimonio dichiara serena: "Se mi dovessero invitare, ci andrò alle nozze. E fumerò un joint, per disobbedienza civile".

Il suo rapporto sentimentale con il Cavaliere si è chiuso nel 2020 dopo dieci anni di vita insieme.