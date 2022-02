Gossip. Il magico matrimonio Totti-Blasi ai titoli di coda?

La coppia più amata dagli italiani verso la separazione dopo 17 anni di matrimonio

Di: Redazione Sardegna Live

Un'inattesa bomba potrebbe far esplodere rotocalchi e riviste di gossip italiane di febbraio. Francesco Totti e Ilary Blasi, infatti, sarebbero al capolinea della loro magica storia d’amore coronata col matrimonio di 17 anni fa dopo tre anni di fidanzamento. Vent'anni di cronache rosa nel corso dei quali sono nati tre splenditi figli: Cristian, Chanel e Isabel.

L’indiscrezione riportata dal Corriere della Sera sarebbe stata confermata da diversi ambienti vicini alla coppia. L’ex capitano della Roma, 45 anni, e la show girl, di cinque anni più giovane, sarebbero in crisi da diverso tempo.

In particolare, aveva destato sorpresa il fatto che il 27 settembre dello scorso anno, giorno del suo 45esimo compleanno, Totti avesse festeggiato da solo: senza la presenza di Ilary. Più di recente, a inizio febbraio, tra i due è scoppiata una lite durante una gita di famiglia a Castel Gandolfo, ennesima testimonianza di una situazione sempre più insostenibile fra i due.

La stessa Blasi, in un’intervista rilasciata poco tempo fa, aveva commentato: "Le cose con Francesco funzionano, ma nella vita non si sa mai, tutto può cambiare. Voglio essere indipendente e non essere appesa ad un uomo".