Green Pass, Giorgia Meloni: “Ora basta, il re è nudo, evitiamo di continuare a farci ridere dietro dal resto del mondo"

La leader di Fratelli d’Italia ribadisce l’inutilità del certificato verde e dell’obbligo vaccinale per gli over 50

Di: Sabrina Cau

“Evitiamo di continuare a farci ridere dietro dal resto del mondo” queste le parole che la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, affida al suo profilo facebook esprime le sue ormai note perplessità circa l'utilità del Green Pass e dell'obbligo vaccinale per gli over 50.

"Inutile e dannoso" ha definito il Green Pass, invitando il Governo a rimuoverlo subito e a prendere atto del suo fallimento.

“Più di mille tra professori, ricercatori, tecnici di atenei e di enti di ricerca, hanno firmato una lettera indirizzata a Mario Draghi criticando il green pass e l'obbligo vaccinale per gli over 50, ritenendo le misure "prive di basi scientifiche". Il sistema discriminatorio e sanzionatorio messo in piedi dal Governo è il più duro del mondo, eppure i numeri di contagi e di decessi in Italia sono tra i peggiori, a dimostrazione che la gestione di Speranza è stata fallimentare sotto tutti i punti di vista – continua la Meloni - Questo accade quando si sostituiscono la scienza e la razionalità con l'idolatria e l'ideologia: l'Esecutivo ha eretto degli idoli e pretende che tutti gli italiani li adorino senza nemmeno fare domande, altrimenti sei un infedele. Ora basta, il re è nudo, evitiamo di continuare a farci ridere dietro dal resto del mondo e restituiamo agli italiani libertà e diritti. Subito” conclude determinata.